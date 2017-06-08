NBA》只想快拿16勝奪冠 柯瑞：不管過程如何
2017/06/08 16:34
勇士球星柯瑞。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士今在騎士主場要到系列戰第3勝聽牌，締造季後賽15連勝傲視北美四大運動的傳奇史詩，當家後衛柯瑞（Stephen Curry）賽後霸氣言道：「我們想要16勝，不管用什麼方式。」
柯瑞今天攻下26分、6次助攻，猛抓13籃板，幫助勇士在季後賽創下15連勝的恐怖紀錄，而他不就此滿意，把目標放眼奪下最後一場勝利，「我們想要16勝，不管以什麼方式，現在就讓我們做好自己的工作吧。」
柯瑞進一步表示，48分鐘的比賽時間，唯一的目標就是掌握比賽、找到方式贏球，「我們知道如果能拿下（決賽）第3戰，會是史上一項驚人的紀錄，在追逐的過程裡，我們隊打得是前所未有的好。」
面對近在眼前的16連勝，柯瑞說，「我們明白要奪得冠軍有多麼困難，所以更顯得每場比賽有多重要。不管我們如何到達終點，我們都想要16勝到手。因此我們得發揮得更好，只要想到下一步是什麼在等著我們，那就是大家的目標。」
季後賽締造最長15連勝，勇士紀錄傲視北美四大運動。（取自SportsCenter推特）
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