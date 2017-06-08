NBA》KD命中關鍵外線 柯爾：他知道那是屬於他的時刻

杜蘭特。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天以118：113擊敗騎士，取得3：0的聽牌優勢，兩隊一路廝殺，直到倒數階段勇士才靠著杜蘭特（Kevin Durant）一記關鍵三分，收下這場比賽，賽後勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也指出，能夠收下這場比賽，杜蘭特的幾次進攻很關鍵，且騎士核心球員到最後已經氣力放盡。

「他（杜蘭特）接管了這場比賽，而且他也知道這是屬於他的時刻。」柯爾表示，做為聯盟頂尖球員，杜蘭特知道那是輪到他表現的機會，他也把勇士當成自己的球隊，帶領著大家，而隊友也團結起來回應，製造空檔讓他出手。

杜蘭特此役砍下31分8籃板4助攻，並在關鍵時刻投進三分球，帶領勇士突破僵局。

除了杜蘭特的關鍵跳投，柯爾也提到，騎士雙箭頭在倒數階段體力崩盤也是勇士贏球主因，「他們滿場跑的打法，遲早會累，我當時覺得只要在防守的部分堅持下去，就能收到效果。」厄文和詹姆斯今天分別拿下38、39分，也都打超過40分，體力消耗也連帶影響最後關頭的表現。