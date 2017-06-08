日職Live》陽岱鋼4支1 巨人遭西武血洗13連敗
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巨人
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0
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西武
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1
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0
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0
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X
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13
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AB
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H
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RBI
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K
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HR
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AVG
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陽岱鋼
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4
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1
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0
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0
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1
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0
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0
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0.308
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AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率
第七局
7下，巨人作出守備更動，陽岱鋼退場，由重信慎之介守中外野，克魯茲也退場休息，寺内崇幸守二壘。
7上，陽岱鋼擊出滾地球出局，巨人三上三下。
第六局
6下，巨人換投櫻井俊貴，1出局一三壘有人，梅西亞中外野高飛犧牲打，西武13：2領先。
6上，坂本勇人、麥基、阿部連續3支安打，巨人要回1分，村田修一三壘方向滾地球，二壘跑者封殺出局，再打回1分，巨人追成2：12。
第五局
5下，江柄子裕樹續投，岡田雅利、木村昇吾接連安打，金子侑司右外野3分砲，再將比數拉開成12：0。
5上，長野久義敲出二壘安打，靠著滾地球推進三壘，2出局三壘有人，陽岱鋼游擊方向滾地球刺殺出局，巨人仍以9分遙遙落後。
第四局
4下，江柄子裕樹被金子侑司敲出二壘安打，源田壯亮接著轟出2分砲，西武9：0領先。
第三局
3下，源田壯亮安打，秋山翔吾、淺村榮斗因觸身球、四壞球保送，1出局滿壘，栗山巧適時安打，帶有1打點，梅西亞幸運巧打再打回1分，仍是1出局滿壘，外崎修汰左外野滿貫砲，KO先發投手池田駿，西武7：0大幅領先。
3上，陽岱鋼在2出局後敲出中外野安打，坂本勇人接力安打，但麥基滾地球中斷巨人攻勢，巨人仍1分落後。
第一局
1下，2出局後西武秋山翔吾、淺村榮斗、栗山巧連續3支安打，率先搶下1分，1：0領先巨人，陽岱鋼美技接殺梅西亞，沒讓西武攻勢延續。
1上，陽岱鋼首打席遭到三振，巨人三上三下。
先發陣容
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巨人
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棒次
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西武
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陽岱鋼 CF
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1
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金子侑司 RF
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坂本勇人 SS
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2
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源田壯亮 SS
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麥基 3B
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3
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秋山翔吾 CF
|
阿部慎之助 1B
|
4
|
淺村榮斗 2B
|
村田修一 DH
|
5
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栗山巧 DH
|
石川慎吾 LF
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6
|
梅西亞 1B
|
長野久義 RF
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7
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外崎修汰 LF
|
克魯茲 2B
|8
|岡田雅利 C
|實松一成 C
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9
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木村昇吾 3B
|
池田駿
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先發投手
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十龜劍
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