日職Live》陽岱鋼4支1 巨人遭西武血洗13連敗

2017/06/08 19:34

 

1

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巨人

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西武

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6

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1

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X

13

13

2

 

AB

H

BB

RBI

K

R

HR

AVG

陽岱鋼

4

1

0

0

1

0

0

0.308

AB：打數 H：安打 BB：保送 RBI：打點 K：三振 R：得分 HR：全壘打AVG：打擊率

第七局

7下，巨人作出守備更動，陽岱鋼退場，由重信慎之介守中外野，克魯茲也退場休息，寺内崇幸守二壘。

7上，陽岱鋼擊出滾地球出局，巨人三上三下。

第六局

6下，巨人換投櫻井俊貴，1出局一三壘有人，梅西亞中外野高飛犧牲打，西武13：2領先。

6上，坂本勇人、麥基、阿部連續3支安打，巨人要回1分，村田修一三壘方向滾地球，二壘跑者封殺出局，再打回1分，巨人追成2：12。

第五局

5下，江柄子裕樹續投，岡田雅利、木村昇吾接連安打，金子侑司右外野3分砲，再將比數拉開成12：0。

5上，長野久義敲出二壘安打，靠著滾地球推進三壘，2出局三壘有人，陽岱鋼游擊方向滾地球刺殺出局，巨人仍以9分遙遙落後。

第四局

4下，江柄子裕樹被金子侑司敲出二壘安打，源田壯亮接著轟出2分砲，西武9：0領先。

第三局

3下，源田壯亮安打，秋山翔吾、淺村榮斗因觸身球、四壞球保送，1出局滿壘，栗山巧適時安打，帶有1打點，梅西亞幸運巧打再打回1分，仍是1出局滿壘，外崎修汰左外野滿貫砲，KO先發投手池田駿，西武7：0大幅領先。

3上，陽岱鋼在2出局後敲出中外野安打，坂本勇人接力安打，但麥基滾地球中斷巨人攻勢，巨人仍1分落後。

第一局

1下，2出局後西武秋山翔吾、淺村榮斗、栗山巧連續3支安打，率先搶下1分，1：0領先巨人，陽岱鋼美技接殺梅西亞，沒讓西武攻勢延續。

陽岱鋼超美技撲接！監督也鼓掌叫好

1上，陽岱鋼首打席遭到三振，巨人三上三下。

先發陣容

巨人

棒次

西武

陽岱鋼　CF

1

金子侑司 RF

坂本勇人 SS

2

源田壯亮 SS

麥基　3B

3

秋山翔吾 CF

阿部慎之助 1B

4

淺村榮斗 2B

村田修一 DH

5

栗山巧 DH

石川慎吾 LF

6

梅西亞 1B

長野久義 RF

7

外崎修汰 LF

克魯茲 2B

 8 岡田雅利 C
實松一成　C

9

木村昇吾 3B

池田駿

先發投手

十龜劍

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