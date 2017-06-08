NBA》哨音不影響勝利 格林：詹皇累壞了

勇士前鋒格林（中）不滿裁判吹判抗議。（歐新社）

〔記者石毓琪／綜合報導〕即使「大帝」詹姆斯再繳鬼神數據，騎士還是沒能阻止勇士系列賽聽牌，勇士前鋒格林（Draymond Green）賽後感同身受地表示，「詹姆斯真的累壞了。」

回到主場進行第3戰，詹姆斯上場45分鐘幾乎全勤，39分11籃板9助攻準大三元，球隊仍在最後關頭功虧一簣。格林表示，「第三節結束的時候，我看著詹姆斯離開場上，感覺他筋疲力盡，他真的累壞了。」

格林在去年系列賽和詹姆斯有過節，遭到一場禁賽，也改變比賽結局。今天他吞下季後賽第3個技術犯規，還陷入犯規麻煩（5犯），面對此起彼落的哨聲，格林對著空氣揮舞發洩，在杜蘭特（Kevin Durant）及時安撫下才穩住情緒，杜蘭特表示，「兩隊都想贏，有時候會讓比賽激出更多火花。比賽繼續進行，格林吃T，但我們不能就此止步，不能讓哨音影響我們該做的事。」

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