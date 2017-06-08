NBA》哨音不影響勝利 格林：詹皇累壞了
2017/06/08 17:43
勇士前鋒格林（中）不滿裁判吹判抗議。（歐新社）
〔記者石毓琪／綜合報導〕即使「大帝」詹姆斯再繳鬼神數據，騎士還是沒能阻止勇士系列賽聽牌，勇士前鋒格林（Draymond Green）賽後感同身受地表示，「詹姆斯真的累壞了。」
回到主場進行第3戰，詹姆斯上場45分鐘幾乎全勤，39分11籃板9助攻準大三元，球隊仍在最後關頭功虧一簣。格林表示，「第三節結束的時候，我看著詹姆斯離開場上，感覺他筋疲力盡，他真的累壞了。」
格林在去年系列賽和詹姆斯有過節，遭到一場禁賽，也改變比賽結局。今天他吞下季後賽第3個技術犯規，還陷入犯規麻煩（5犯），面對此起彼落的哨聲，格林對著空氣揮舞發洩，在杜蘭特（Kevin Durant）及時安撫下才穩住情緒，杜蘭特表示，「兩隊都想贏，有時候會讓比賽激出更多火花。比賽繼續進行，格林吃T，但我們不能就此止步，不能讓哨音影響我們該做的事。」
相關影音：
相關新聞
- NBA》KD命中關鍵外線 柯爾：他知道那是屬於他的時刻
- NBA》只想快拿16勝奪冠 柯瑞：不管過程如何
- NBA》賽後貼騎士G7逆轉 史密斯：我帳號被盜啦！
- NBA》詹皇踢蛋被抓包 球迷：動作很不自然（影音）
- NBA》怕3-1憾事重演 K湯：要在客場終結比賽
推薦新聞
-
日職》則本昂大連8場雙位數K 追平大聯盟紀錄（影音）2017/06/08 20:09
-
日職》陽岱鋼連3場安打 巨人慘吞13連敗2017/06/08 19:47
-
日職》世仇巨人慘遭血洗 阪神球迷歡呼2017/06/08 19:08
-
日職》陽岱鋼超美技撲接！監督也鼓掌叫好（影音）2017/06/08 17:37
-
NBA》只想快拿16勝奪冠 柯瑞：不管過程如何2017/06/08 16:34