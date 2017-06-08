日職》陽岱鋼超美技撲接！監督也鼓掌叫好（影音）

〔體育中心／綜合報導〕「巨人陽」陽岱鋼今天再度扛起開路先鋒，鎮守中外野的他，比賽繳出精采美技接殺，不僅獲得球迷歡呼，監督高橋由伸也鼓掌致意。

1局下半栗山巧敲出適時安打，讓西武攻下1分，2出局一二壘有人局面，洋砲梅西亞敲出中外野方向飛球，YOH桑快腿向前跑，手套一伸撲接，沒收可能形成安打的飛球，外野球迷齊聲歡呼，高橋監督也拍手鼓掌。