日職》陽岱鋼超美技撲接！監督也鼓掌叫好（影音）
2017/06/08 17:37
〔體育中心／綜合報導〕「巨人陽」陽岱鋼今天再度扛起開路先鋒，鎮守中外野的他，比賽繳出精采美技接殺，不僅獲得球迷歡呼，監督高橋由伸也鼓掌致意。
1局下半栗山巧敲出適時安打，讓西武攻下1分，2出局一二壘有人局面，洋砲梅西亞敲出中外野方向飛球，YOH桑快腿向前跑，手套一伸撲接，沒收可能形成安打的飛球，外野球迷齊聲歡呼，高橋監督也拍手鼓掌。
相關新聞
- 日職》廣島球星摸奶照曝光 日媒酸：去做深夜特訓？
- 日職》巨人7億挖3球星連敗不止 球迷：不如100萬洋將
- 日職》廣島低薪洋將單場雙響 痛宰火腿成球隊新英雄（影音）
- 日職》洋助人再見安 歐力士交流戰排行首位（影音）
- 日職》投5.2局被換下 陳冠宇：可以理解
推薦新聞
-
中職Live》林泓育敲關鍵安打 桃猿2分領先悍將2017/06/08 20:29
-
日職》世仇巨人慘遭血洗 阪神球迷歡呼2017/06/08 19:08
-
中職》桃猿郭文凱二軍先發戰悍將 6局失1分奪勝2017/06/08 17:49
-
NBA》哨音不影響勝利 格林：詹皇累壞了2017/06/08 17:43
-
NBA》KD命中關鍵外線 柯爾：他知道那是屬於他的時刻2017/06/08 16:54