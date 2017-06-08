中職》桃猿郭文凱二軍先發戰悍將 6局失1分奪勝
2017/06/08 17:49
桃猿先發投手郭文凱。（記者黃志源攝）
〔記者粘藐云／綜合報導〕Lamigo桃猿二軍今天迎戰富邦悍將，推出郭文凱先發，主投6局僅失1分表現不俗，率領球隊終場以5：2獲勝。
前3局悍將打線都無法突破郭文凱的投球，直到4局上半，陽冠威才掃出陽春彈，讓郭文凱失掉今天唯一1分，隨後桃猿牛棚張明翔、王豐鑫及游宗儒接力守成，全場僅讓富邦敲出零星4安，拿下2分，不過王豐鑫在8局上疑因腰部拉傷緊急退場。
郭文凱此役主投6局僅被敲2安失1分，送出3三振及1保送；悍將先發投手林政賢則投了5局被敲5安失4分，投出4保送。
Lamigo二軍投手王豐鑫在8局上中繼投球，僅投1人次，疑腰部拉傷退場。（記者黃志源攝）
陽冠威敲出陽春砲。（記者黃志源攝）
悍將先發投手林政賢。（記者黃志源攝）
Lamigo二軍投手王豐鑫在8局上中繼投球，僅投1人次，疑腰部拉傷退場。（記者黃志源攝）
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