法網》許育修男雙惜敗 青少年台將賽程告一段落

許育修。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林宗偉／綜合報導〕2017年法國網球公開賽，青少年賽事部分，台將僅剩許育修在男雙孤軍奮戰，不過他與搭檔法國康斯坦丁（Constantin Bittoun Kouzmine）今在16強賽惜敗，也宣告寶島小將在羅蘭加洛特的行程告一段落。

許育修年初才在澳網青少年男雙風光封王，成為台灣睽違8年後，再度在大滿貫賽達成這項成就的小將，此次法網，他則與法國康斯坦丁（Constantin Bittoun Kouzmine）組成第二種子。

可惜許/康配次輪遭遇美國科可福 （Vasil Kirkov）／湯瑪斯（Danny Thomas），首盤在5：3聽牌狀況下遭到5：7逆轉，次盤儘管纏鬥許久，最終還以6：7（5：7）惜敗。