日職》世仇巨人慘遭血洗 阪神球迷歡呼
2017/06/08 19:08
〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人昨（7）日刷新隊史最差12連敗，今天再遭西武血洗，目前落後達雙位數，另一地「世仇」阪神球迷在比賽間得知巨人落後的消息，掀起熱烈歡呼聲。
同屬日職央聯的巨人、阪神兩支球隊是有名的世仇，根據《Daily Sports》報導，阪神作客歐力士的比賽，當2局打完，京瓷巨蛋亮出「西武1：0巨人」畫面的瞬間，阪神球迷大聲歡呼慶祝。而目前巨人在西武擊出滿貫砲在內的3支全壘打後，以10分差遙遙落後。
值得一提的是，阪神曾在本季落後9分上演大逆轉，今年5月6日阪神在主場遭廣島9：0領先，5局下半起展開反擊，靠著6局下半的7分大局，反以12：9贏得比賽。
巨人先發投手池田駿被打爆，2.1局狂失7分。（取自巨人推特）
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