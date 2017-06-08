NBA》飆進關鍵外線 KD：一輩子都在練這樣的投籃

杜蘭特。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特（Kevin Durant）今天在比賽倒數階段投進致勝3分球，帶領勇士以118：113擊敗騎士，賽後談起這關鍵一球，他表示自己終其一生都在練習這樣的投籃，已經為這次的出手做足準備。

「我這輩子都在為了這樣的投籃做練習。」杜蘭特談起這次關鍵出手時表示，當時他看著籃下，而和他對位的詹姆斯在三分線內盯著他，但他已經為此做足準備，所以能把握機會。

此外，杜蘭特也在受訪時鼓舞隊友，強調勇士還需要一場勝利，全隊會朝著這目標前進。