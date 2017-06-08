日職》陽岱鋼連3場安打 巨人慘吞13連敗

陽岱鋼回歸一軍，3場比賽都有安打。（取自巨人推特）

〔記者石毓琪／綜合報導〕12連敗士氣低迷，讀賣巨人今天再作陣容更動，不料西武獅靠著3支全壘打痛擊巨人，將巨人的連敗再推進13場。

此役「巨人陽」陽岱鋼打第一棒開路先鋒，繼續鎮守中外野大關，他在1局下美技接殺西武洋砲梅西亞，4打數也有1支安打，一軍歸隊連3戰都敲安。

巨人先發投手池田駿一週前對戰樂天5局無失分，今天沒能延續好投，3局下被外崎修汰滿貫砲一舉拉開比數，迫使巨人換投止血，第2任投手江柄子裕樹在解決危機後，連續2局被源田壯亮、金子侑司轟出全壘打，2投手失掉12分全是責失分，也種下巨人13連敗因。

一路被壓著打，巨人在6局上老將阿部慎之助適時安打攻下2分，也是唯一得分的半局，終場2：13慘敗西武，自5月24日後一勝難求，也改寫隊史最長13連敗。

巨人一勝難求，教練團臉色凝重。（取自日刊體育推特）