中職》神盾暫時續留 體質怕熱化身「汗神」

神盾暫居中職「敗投王」。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／桃園報導〕昨天富邦悍將洋投神盾對Lamigo桃猿，先發6局被敲4安失1分為非責失，雖承擔敗投，目前以8敗暫居聯盟最多敗，不過富邦總教練葉君璋表示，神盾投得很好，目前一軍三洋投羅力、力猛、神盾表現穩定，暫不考慮將麥力戈拉上一軍，畢竟換了也不一定比較好。

有趣的是，神盾體質怕熱又易流汗，昨天攝氏溫度超過30度，在悶熱天氣下投球對他而言是一大考驗，神盾說，「昨天比賽中我換了3件球褲和2件球衣，因為運動內衣會吸汗太重，所以沒穿，我的體質遇熱易流汗，看公司能否幫我多買幾件球衣。」

昨天神盾在桃園球場猛灌9瓶礦泉水，在6月尚且如此，若到天氣更熱的7、8月該如何是好？神盾笑說，「天氣熱，心情冷靜下來就好。」

昨天神盾對王柏融2打數都被敲安打，另有1次觸身球，本季對戰14打數被敲6安打，包括2轟，被打擊率高達4成29，另有4次四死球，王柏融打神盾頗有心得。

神盾表示，「王柏融是很好的打者，他會針對自己前一打席，或是投手面對他的前一棒來調整攻擊策略，所以我投球必須用不一樣的球種或進壘角度對付他。」