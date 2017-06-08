NBA》偷老婆又撞壞車 費雪、巴恩斯樑子結大了

費雪（左）與葛蘿莉亞。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕前尼克總教練「老魚」費雪（Derek Fisher）在台灣時間5日驚傳酒駕遭逮，而外媒《TMZ》今爆料費雪當時開的那台凱迪拉克的車主，為勇士球員巴恩斯（Matt Barnes）。

費雪日前開車載女友葛蘿莉亞（Gloria Govan）行經加州高速公路交流道時，不慎撞上路肩側石與圍欄而翻車，警方從車上救出兩人，且發現費雪喝醉，進行酒測後將他逮捕。

《TMZ》今報導指出，葛蘿莉亞為勇士球員巴恩斯的前妻，兩人有過一段10年的婚姻，且育有2子，現已離婚。

內文提到，這台凱迪拉克仍登記在巴恩斯的名下，而當初巴恩斯把車子留給妻子的目的是希望能用來接送兩個孩子，沒想到會因為酒駕意外遭撞毀。