日職》則本昂大連8場雙位數K 追平大聯盟紀錄（影音）

〔記者石毓琪／綜合報導〕樂天投手則本昂大今天再展完投9局王牌身手，對橫濱DeNA猛送12K，連續8場比賽雙位數奪三振，8：2收下勝利，他也再寫生涯新頁。

則本昂大上週對巨人飆12K，打破傳奇投手野茂英雄的紀錄，以連續7場雙位數奪三振成為日職第一人，今天對橫濱延續飆K功力，9局送出12次三振，將紀錄延續到8場，和大聯盟名人堂球星「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）、塞爾（Chris Sale）並駕齊驅。

則本昂大連8場雙位數K一覽：

6月8日 DeNA（勝） 9局失2分12K

6月1日 巨人（勝） 8局失2分12K

5月25日 歐力士（勝）8局失1分10K

5月17日 日本火腿（勝）7局失5分12K

5月10日 羅德（勝）9回無失分12K

5月3日 歐力士（勝）8回失2分12K

4月26日 羅德（勝） 7局失1分10K

4月19日 西武（無關勝負） 8局失4分10K