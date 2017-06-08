中職》悍將上半季在桃園球場全敗 史上第二次
2017/06/08 22:16
富邦悍將。（資料照，記者黃志源攝）
〔體育中心／綜合報導〕富邦悍將本季在桃園球場一勝難求，今天又以4：7輸球，吞下10連敗，他們也是繼中信兄弟在2014年之後，第2支在桃園球場半季全敗的隊伍。
桃猿今天在前3局取得4分領先，悍將則在4局上靠著安打串連，一舉攻下4分扳平，但4局下，詹智堯敲出陽春砲，加上林泓育安打適時安打，桃猿要回領先，此後未讓對手再越雷池一步，終場就以3分差獲勝。
4月1、2日悍將先在桃園球場吞下3連敗，4月18、20再輸2場，5月19日至21的3連戰也全數吞敗，6月7日遭到Lamigo桃猿完封後，今天又以4：7落敗，悍將上半季在桃園的10場比賽一勝難求。
富邦悍將也是繼2014年上半季中信兄弟在桃園全敗後，史上第2支寫下此紀錄的球隊。
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