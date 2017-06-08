NBA》看著KD射三分 厄文：忘不了那一幕
2017/06/08 22:18
騎士後衛厄文。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕騎士後衛厄文（Kyrie Irving）第3節轟進16分，一度幫助球隊甩開勇士，但決勝節最後45.3秒杜蘭特（Kevin Durant）關鍵三分球，勇士5分差帶走第3戰的勝利，看在厄文眼裡滿是遺憾。
厄文賽後受訪表示，「打得很棒了，但他們最後進了幾個關鍵的球，KD衝過來投進一個致命三分，讓他們領先1分，我可能有段時間會一直在腦中重播那一幕。」
厄文在第3戰扮演「大帝」詹姆斯（LeBron James）之外，騎士最得力的得分點，厄文表示，這是總決賽，「我和LeBron都上場了43分鐘（全場最多），也打得很好，但他們投進的都是關鍵的球。他們是一支巨大的團隊，一直維持在高檔的節奏，投了關鍵的進球，你不得不肯定他們。」
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