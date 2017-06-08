射箭》週日搶金牌！反曲弓女團今日連闖兩關晉決賽
2017/06/08 22:27
譚雅婷（中）、雷千瑩（右）與彭家楙。（取自射箭協會粉絲頁）
〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣射箭隊本週遠征土耳其參加2017年世界盃第二站，被視為台北世大運奪金熱門的反曲弓女團今勇闖金牌戰，週日和日本爭取最終冠軍。
反曲弓女團由里約奧運國手譚雅婷、雷千瑩與2015世青金牌彭家楙組成，屆時要以地主之姿尋求世大運二連霸。不過，5月在世界盃首站上海意外一戰出局，所幸經過近三週調整，3人在土耳其狀況不錯，彭家楙在排名賽以667分排第二，譚雅婷666分及雷千瑩662分名列第三、四，並取得團賽第一種子，直接保送晉級團體賽8強。
女團今日首戰順利6：0射落烏克蘭，4強再以6：0解決俄羅斯，取得週日決賽門票。
反曲弓男團魏均珩、彭士誠及鄧宇成在16強2：6不敵哈薩克；陳怡瑄、吳亭廷與李葶瑄的複合弓女團以231：229打敗德國，男團林鑫民、陳享宣和林哲瑋以232：229擊敗伊朗，但兩隊都在8強不敵丹麥，無緣晉級。
台灣隊此站好消息頻傳，首日反曲弓混雙魏均珩與彭家楙先闖進決賽，週日與法國爭金；複合弓混雙陳享宣與陳怡瑄週六在金牌戰碰丹麥。
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