陽岱鋼首度對上老東家 今日賽事預告與轉播

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巨人隊苦吞13連敗，儘管球隊在先發陣容上做了調整仍無法改變士氣低迷的戰績，不過陽岱鋼一軍歸隊後連3場有安打表現，今將首度對決老東家日本火腿，會有什麼火花，千萬不要錯過！

中職4隊皆在北台灣開戰，4隊派出洋將擔任先發，富邦悍將推出羅力擔任主投，中信兄弟則由羅曼掛帥，桃園場次則由統一獅對上Lamigo桃猿，獅隊推出福瑞多擔任先發，猿隊由賽格威坐鎮；而猿隊年度盛事「動紫趴」則在6月9日至11日登場，喜愛棒球的朋友，記得一同到場參與。

法網4強名單出爐，英國球王穆雷（Andy Murray）昨在8強戰逆轉擊敗日本網球一哥錦織圭，下一戰將對決第3種子瓦林卡（Stan Wawrinka）；另一邊則由西班牙蠻牛納達爾（Rafael Nadal）對決奧地利新星提姆（Dominic Thiem）。想要知道更多的請密切關注自由體育！

日職例行賽

17：00 巨人vs.火腿 （FOX體育二台）

美職例行賽

07：00 紅襪vs.洋基（FOX體育、民視無線台）

08：00 大都會vs.遊騎兵（FOX體育三台）

中職例行賽

18：35 富邦悍將vs.中信兄弟（緯來體育、緯來精采、愛爾達育樂、愛爾達足球、CPBLTV）

地點：新莊棒球場

18：35 統一獅vs.Lamigo桃猿（愛爾達體育、ELEVEN SPORTS、CPBLTV）

地點：桃園棒球場

法網男單四強賽

19：00開始 （FOX體育、FOX體育三台）