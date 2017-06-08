中職》敲出超前轟獲MVP 詹帥邀球迷較量飛鏢

詹智堯獲選單場MVP。（記者陳志曲攝）

〔體育中心／綜合報導〕Lamigo桃猿詹智堯今天在與富邦悍將一戰中敲出超前陽春砲還有適時一擊送回隊友，幫助球隊以7：4獲勝，賽後他表示，在二軍調整期間獲益良多，也找回自己的手感。

前3局桃猿取得4：0領先，悍將在4局上一口氣灌進4分扳平，4局下，詹智堯敲出陽春砲幫助桃猿超前，6局下在2壘有人的情況下，敲出適時安打，幫助球隊再添分數，他也拿下今天的單場MVP。

總計詹智堯此役繳出4打數2安打（1轟），打回2分打點，賽後他也表示，在二軍的調整對他而言幫助很大，他也在訓練期間把自己的節奏找回來，回到一軍才能適時幫助球隊。

此外，詹智堯也透露，自己去年因為手術復健，右邊肩膀不太能夠用力，在朋友的介紹下，認識了飛鏢這項娛樂，也意外培養出新的興趣，他也邀請球迷一起來較量。

桃猿外野手眾多，不少年輕球員都在一二軍上上下下，詹智堯也不忘鼓勵學弟，在二軍把自己調整好，並且要知道自己缺乏什麼，找出問題在哪後要解決它，繼續努力下去，一定有機會能夠站穩一軍。