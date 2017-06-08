華南金控盃》台南市爭B組勝冠 台中市淘汰新竹縣

台南市取得爭取B組勝部冠軍的機會。（棒協提供）

〔體育中心／綜合報導〕106年華南金控盃青少棒全國錦標賽，今天（8日）在雲林斗六球場進行第3天賽程，由崇明國中為主體的台南市隊，靠著較優異的打擊火力，以5：3力克彰化縣，獲得挑戰B組勝部冠軍的機會。

台南市全場敲出8支安打，彰化縣也有6支，第1局雙方各拿2分，守備都展現水準，化解不少危機，不過台南市打線略勝一籌，在3局上打下領先基礎。

伍立辰3局上打出二壘安打，接著許元泰擊出三壘方向彈跳球，彰化縣三壘手攔下球卻彈出手套，帶有1分打點，再憑藉洪家祥的高飛犧牲打拿分取得4：2領先。

彰化縣3局下靠高飛犧牲打追回1分，不過5局上台南市又添得1分，守備沒給彰化縣機會，拿下B組2連勝，兩隊全場總計只發生1次失誤。

台南市贏球後，將在10日爭取B組勝部冠軍，對手為明天（9日）高雄市與台北市之戰勝隊，落敗的彰化明天要和屏東縣交手。

B組前兩場比賽方面，屏東縣4局11：0完封南投縣，總教練馮文龍說，領先夠多，球員還是缺乏自信，狀況並不穩定，前一場輸給彰化縣，竟然在1局讓對手不靠安打就拿4分，穩定度需要加強。

另一場台中市與新竹縣之戰，台中市5：1淘汰新竹縣，10日要與高雄市與台北市之間落敗的一方交手，新竹縣總教練田家安無奈說，雖然局局有攻勢，但都在2出局後才開始，機會就少了許多。

劉冠晨3局上為台南市打出超前分。（棒協提供）