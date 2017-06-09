法網》壽星只能有一個開心 歐絲塔潘珂創紀錄慶生
2017/06/09 07:21
歐絲塔潘珂（美聯社）
〔記者林宗偉／綜合報導〕法國網球公開賽女單4強賽今天喜氣洋洋，瑞士巴辛絲姬（Timea Bacsinszky）與拉脫維亞歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），8日都當壽星，無奈戰場上只能有一個贏家，最終由年輕的歐絲塔潘珂帶走勝利，她同時也是拉國第一位闖進法網決賽的好手。
賽前，28歲的巴辛絲姬才對要與20歲的歐絲塔潘珂較勁一事，自嘲說：「她很幸運，比我年輕多了。不過也許幸運是我，如果從經驗這方面來看的話。」
想不到這番話讓巴辛絲姬陷入苦戰，她首盤雖然一開始打出2：0領先，之後就遭到對手反擊，結果以6：7（4：7）惜敗。
次盤，巴辛絲姬持續遭到歐絲塔潘珂強攻，所幸糾纏至2：2後，她站穩陣腳以6：3扳平。只是關鍵第三盤，她還是無法再下一城，以3：6不敵年輕的後進。
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