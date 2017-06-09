全民集氣加油！詹詠然／辛吉絲今晚爭法網女雙冠軍門票

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽進入尾段高潮，台灣時間今晚約10時，寶島悍將詹詠然、「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）女雙4強即將遭遇頭號種子的現任世界球后美國瑪泰珂（Bethanie Mattek-Sands ）／捷克「左手劍」莎法洛娃（Lucie Safarova）（FOX體育台直播）！

5月迄今全勝不敗的第3種子「辛然配」信心滿滿，期許再挫強敵挺進決賽，27歲的詹詠然也準備更上層樓，問鼎首座紅土大滿貫金盃。法網女雙多達64籤，「辛然配」此行4連勝、1盤未失，且場場挾著壓倒性優勢横掃對方人馬，氣勢如日中天！

如今再度面對2015年法網封后、左右開弓的「美捷聯軍」，形同勢均力敵的關鍵硬仗，甚至被各界視為冠軍戰「提前」上演！畢竟先前3月印地安泉4強狹路相逢，「辛然配」曾直落2獲勝，順勢一舉攻頂；只不過2015年澳網女雙決賽，大詹／中國鄭潔則遭這組老冤家3盤大逆轉而屈居亞軍 。

愈打愈旺的「辛然配」，挾著馬德里、羅馬「背靠背」二連后銳氣，轉戰巴黎羅蘭加洛斯依舊無人能攖其鋒，總計上月迄今紅土12連勝還未嘗敗績，默契十足的台、瑞「最佳拍檔」，希望在國內外球迷集氣加油下，聯手延續贏球手感,，再下一城朝四大賽金盃邁進。