法網女單 哈勒普將對決非種子爭冠

〔中央社〕第3種子羅馬尼亞女將哈勒普今天在法國網球公開賽準決賽力克捷克的普里斯科娃，晉級決賽，將和30多年來首位以非種子身分闖進法網女單決賽的拉脫維亞選手奧斯塔彭科對決。

哈勒普（Simona Halep）以6-4、3-6、6-3擊退普里斯科娃（Karolina Pliskova），今天過20歲生日的奧斯塔彭科（Jelena Ostapenko）則以7-6（7/4）、3-6、6-3打退瑞士的巴辛斯基（Timea Bacsinszky），成為拉脫維亞第一位挺進大滿貫冠軍戰的選手。

不管最後是哈勒普或奧斯塔彭科獲勝，都將首次在大滿貫賽封后，若是哈勒普勝出，她將取代德國的柯貝（Angelique Kerber）成為新科球后。