日職》暗諷巨人連敗？西武吉祥物引熱議（影音）

〔體育中心／綜合報導〕巨人昨以2：13被西武獅隊3戰橫掃，苦吞隊史最差13連敗。除了連敗不止的巨人受到關注，西武吉祥物LEO的後空翻次數也成為球迷熱議話題。

巨人7日以5：8吞11連敗時，賽後LEO表演後空翻慶祝，好巧不巧，LEO剛好翻了11下，讓不少日本球迷揣測是在暗諷巨人連敗紀錄；第二戰巨人再以0：3吞12連敗，球迷緊盯LEO的後空翻次數，轉完後有人認為是11下，也有人認為是12下。

未料昨天巨人以2：13吞13連敗後，LEO一口氣轉了19下，讓球迷大笑是預言家，「是希望巨人19連敗嗎？」、「19連敗是日職新紀錄耶！」不過也有人注意到LEO轉19下太厲害，「感覺轉完頭很痛」、「能轉到19下身體應該很強壯」

第一戰（11下）：

第二戰：