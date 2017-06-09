日職》暗諷巨人連敗？西武吉祥物引熱議（影音）
2017/06/09 07:47
〔體育中心／綜合報導〕巨人昨以2：13被西武獅隊3戰橫掃，苦吞隊史最差13連敗。除了連敗不止的巨人受到關注，西武吉祥物LEO的後空翻次數也成為球迷熱議話題。
巨人7日以5：8吞11連敗時，賽後LEO表演後空翻慶祝，好巧不巧，LEO剛好翻了11下，讓不少日本球迷揣測是在暗諷巨人連敗紀錄；第二戰巨人再以0：3吞12連敗，球迷緊盯LEO的後空翻次數，轉完後有人認為是11下，也有人認為是12下。
未料昨天巨人以2：13吞13連敗後，LEO一口氣轉了19下，讓球迷大笑是預言家，「是希望巨人19連敗嗎？」、「19連敗是日職新紀錄耶！」不過也有人注意到LEO轉19下太厲害，「感覺轉完頭很痛」、「能轉到19下身體應該很強壯」
第一戰（11下）：
第二戰：
相關新聞
- 日職》則本昂大連8場雙位數K 追平大聯盟紀錄（影音）
- 狂丟13分 悲「巨」13連敗
- 日職》陽岱鋼連3場安打 巨人慘吞13連敗
- 日職Live》陽岱鋼4支1 巨人遭西武血洗13連敗
- 日職》陽岱鋼超美技撲接！監督也鼓掌叫好（影音）
- 日職》世仇巨人慘遭血洗 阪神球迷歡呼
推薦新聞
-
MLB》老虎小將怒砸頭盔 打到自家看板球星（影音）2017/06/09 10:59
-
NBA》最強勇士誰能擋？活塞名將：我們7場搞定2017/06/09 10:06
-
誇張！壘球隊不爽判決 直接下令砸主審（影音）2017/06/09 09:57
-
NBA》關鍵時刻傳給柯佛 詹姆斯：我不後悔2017/06/09 09:06
-
NBA》詹皇踢蛋被抓包 小AI：無感（影音）2017/06/09 08:17