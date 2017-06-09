NBA》詹皇踢蛋被抓包 小AI：無感（影音）

「小AI」伊古達拉（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕昨天總冠軍第3戰，詹姆斯在最後關頭不但發生失誤，還被球迷抓包疑似對「小AI」伊古達拉「踢蛋」，但小AI今天面對媒體時表示，自己當時並沒有被踢到的感覺。

小AI說：「我重看影片時才知道有這件事，我當時甚至不知道發生了什麼事，後來有人告訴我時還一頭霧水，不過你知道嗎？我根本沒啥感覺，當然也不會去說誰不應該比賽，因為你會希望看到每個人都用盡全力，不是嗎？」

而小AI的前隊友史佩茲（Marreese Speights）昨也在第一時間傳簡訊關心，向小AI說「祝福你，希望還能看到你生孩子！」