MLB》費德曼7局好投 紅人4連戰橫掃紅雀

費德曼。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕紅人先發費德曼（Scott Feldman）今天主投7局無失分、送出4K，只被敲4支安打，隊友沃托（Joey Votto）單場4支4，包括一發2分打點全壘打，終場紅人就以5：2擊敗紅雀，也在本週主場4連戰橫掃對手。

費德曼被敲出的4支安打都是一壘安打，自5月13日之後第一次投滿7局，本季2次面對紅雀繳出13局無失分、8安打、10K的成績。「今天表現比前2次先發好，」費德曼說，「希望之後也能保持。」

紅雀先發李克（Mike Leake）主投5局失3分，其中2分責失，被敲出10支安打，其中沃托與杜維（Adam Duvall）面對他的6個打數都敲安打。「我覺得自己今天投得還不錯，」李克說，「對方積極進攻，跟得到就揮棒，最後形成安打。我沒辦法在壘上有人的時候解決打者，才是影響勝負的關鍵。」

紅雀落敗後寫下2003年後首次4連敗給紅人的紀錄，也吞下2013年後最長的7連敗。「我們終究會度過難關的，」紅雀總教練馬瑟尼（Mike Matheny）說，「只是現在很難還沒找到方法突破。我們必須更專注，不能被外界影響。」

沃托。（法新社）

李克。（美聯社）