MiLB》驚天3分砲率隊大逆轉 林子偉打擊三圍超驚人

林子偉。（資料照，USA Today Sports）



〔體育中心／綜合報導〕紅襪2A台灣游擊手林子偉今擔任開路先鋒，不僅繳出3安打，還在8局落後一棒3分砲追平比數，率領球隊單局轟下9分大逆轉，終場以14：8擊敗印地安人。

8局下半，紅襪2A以5：8落後，前兩名打者分別以保送、安打上壘，林子偉轟出右外野全壘打，一棒將比分追平，也帶動球隊攻勢，單局狂敲8支安打，包括2轟3支二壘打，單局9分。

不僅以三分砲帶動球隊逆轉，林子偉此役4打數狂敲3安打，全部都是長打，還有2次保送，跑回2分，貢獻3分打點，賽後打擊三圍是恐怖的0.306／0.398／0.486。

本季狀況超火的林子偉，5月11日進入傷兵名單前，打擊率高達0.343，攻擊指數0.982，20日從傷兵回歸有點低潮，打擊率一路降至0.290，不過今天再讓打擊率回升至3成以上，林子偉賽後坦言，左手腕還是會痛，「但我不想那麼多，揮棒就對了。」