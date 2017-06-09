NBA》濃眉不想打中鋒 登錄身高減少3公分
2017/06/09 08:50
〔體育中心／綜合報導〕鵜鶘明星大前鋒戴維斯（Anthony Davis）最近上《吉米脫口秀》節目（Jimmy Kimmel Live），透露自己跟隊友佛雷瑟（Tim Frazier）在球場外的故事。另外，戴維斯也在節目開始前重新測量身高，確認自己有6呎11吋（211公分），比聯盟登錄資料還高。
因為戴維斯跟薩克斯第5大道（Saks Fifth Avenue）簽下服裝贊助合約，每當佛雷瑟到該品牌消費，都會傳照片給戴維斯，希望他幫忙免費購買：「他會給我看他想要什麼，我就回覆他：『買了！』這還滿有趣的。」
主持人吉米在節目開始前拿出特製的尺為戴維斯測量身高。「我認為自己是6呎10吋（208公分），」戴維斯說，「開季前，體能教練都會讓全隊量身高，當我身高有6呎11吋，我可能就得打中鋒。但我不喜歡打中鋒，我喜歡打大前鋒，所以我就刻意登記矮一點。」
戴維斯身高6呎11吋。（取自影片）
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