NBA》關鍵時刻傳給柯佛 詹姆斯：我不後悔

詹姆斯（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕騎士昨在最後40秒遭勇士逆轉，終場前1分鐘，詹姆斯切入後將球傳給埋伏在底角的射手柯佛（Kyle Korver），但卻未能順利命中，讓騎士錯過拉開比數的機會，詹姆斯今再憶起這球，仍表示不會後悔當時將球傳出去。

最後1分鐘時，詹姆斯持球單打格林，切入禁區後他可放進2分拉開比數，但當時他選擇將球傳給無人防守的柯佛。

不過柯佛這球彈框而出，杜蘭特抓下籃板後一條龍帶球在三分線外拔起就投，飆進關鍵三分，落後2分的勇士一舉超前，時間只剩最後40秒。

一來一往讓騎士斷送即將到手的勝利，但若再讓時間重來，詹姆斯說：「我還是會去單打已經5犯的格林，往左邊切入，看到杜蘭特過來補防，柯瑞被洛夫卡死，然後發現柯佛在角落有個空檔，他是史上最佳的三分球射手之一，給他機會投球，我會做完全一樣的事情。」

然而柯佛則對投丟空檔三分相當懊惱，他說：「這次失投肯定會讓我在意很久。」2隊將在週六於騎士主場進行第4戰。

柯佛投丟關鍵一擊相當懊惱。（法新社）