NBA》柯瑞3戰數據超狂 籃板海放騎士25億中鋒
2017/06/09 09:16
T.湯普森3戰僅抓11籃板。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕身價8200萬美元（約25億台幣）的騎士中鋒T.湯普森（Tristan Thompson），總冠軍賽3戰僅抓11個籃板，總和比柯瑞（Stephen Curry）昨天1戰還要少，讓球迷直呼，「卡戴珊魔咒是真的！」
T.湯普森例行賽場均可貢獻8.1分9.2籃板，總冠軍賽首戰0分4籃板、第二戰8分4籃板，第三戰0分3籃板，場均僅3.7籃板，表現相當低迷。
柯瑞昨天抓下全場最高的13籃板，1戰就比T.湯普森還要多。例行賽場均4.5籃板的柯瑞，在總冠軍賽表現相當全面，場均可貢獻28.6分、9.6籃板、9助攻。
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