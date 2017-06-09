MLB》延長賽拿4分 巨人驚險擊敗釀酒人

潘斯。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕巨人作客釀酒人主場，終結者梅倫森（Mark Melancon）在9局下砸掉2分領先，但隊友在10局上一口氣攻得4分，終場巨人以9：5獲勝。

釀酒人砲手坦姆斯（Eric Thames）面對巨人先發奎托（Johnny Cueto）敲全壘打，但佩尼克（Joe Panik）與新秀史拉特（Austin Slater）也從代班先發的艾斯皮諾（Paolo Espino）手中開轟，隨後一路領先。

9局下，索賈德（Eric Sogard）從梅倫森手中敲出陽春全壘打，蕭（Travis Shaw）也補上帶有1分打點的安打，比數變成5：5。

巨人靠潘斯（Hunter Pence）的安打在10局上先下一城，最後打垮對方後援投手巴恩斯（Jacob Barnes）。「我們在9局搞砸2分領先，最後還是贏球，」巨人總教練波契（Bruce Bochy）說，「延長賽能打下4分，代表我們的打線還很有活力。」

奎托。（法新社）

索賈德。（USA Today）