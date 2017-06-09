MLB》延長賽拿4分 巨人驚險擊敗釀酒人
2017/06/09 11:19
潘斯。（USA Today）
〔體育中心／綜合報導〕巨人作客釀酒人主場，終結者梅倫森（Mark Melancon）在9局下砸掉2分領先，但隊友在10局上一口氣攻得4分，終場巨人以9：5獲勝。
釀酒人砲手坦姆斯（Eric Thames）面對巨人先發奎托（Johnny Cueto）敲全壘打，但佩尼克（Joe Panik）與新秀史拉特（Austin Slater）也從代班先發的艾斯皮諾（Paolo Espino）手中開轟，隨後一路領先。
9局下，索賈德（Eric Sogard）從梅倫森手中敲出陽春全壘打，蕭（Travis Shaw）也補上帶有1分打點的安打，比數變成5：5。
巨人靠潘斯（Hunter Pence）的安打在10局上先下一城，最後打垮對方後援投手巴恩斯（Jacob Barnes）。「我們在9局搞砸2分領先，最後還是贏球，」巨人總教練波契（Bruce Bochy）說，「延長賽能打下4分，代表我們的打線還很有活力。」
奎托。（法新社）
索賈德。（USA Today）
相關新聞
- MLB》費德曼7局好投 紅人4連戰橫掃紅雀
- MiLB》驚天3分砲率隊大逆轉 林子偉打擊三圍超驚人
- MLB》賭你不會揮棒！ 小熊出奇招佈陣（影音）
- MLB》艾倫納多3分打點 洛磯退印地安人居龍頭
- MLB》達比修900K達陣無用 布魯斯雙響砲轟垮遊騎兵
推薦新聞
-
今日MLB戰績2017/06/09 14:47
-
2017年最賺運動員 詹皇26億僅排第2名2017/06/09 14:42
-
MLB》沒穿褲子！裸臀男大鬧巨人、釀酒人之戰（影音）2017/06/09 13:43
-
MLB》交不到女友 前洋基球員索性改名「單身漢」2017/06/09 13:39
-
日職》戰績比巨人還爛 養樂多吉祥物苦中作樂（影音）2017/06/09 11:54