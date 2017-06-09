NBA》最強勇士誰能擋？活塞名將：我們7場搞定
2017/06/09 10:06
「鐵面人」漢米爾頓（路透）
〔體育中心／綜合報導〕勇士昨在客場聽牌，季後賽取得15連勝，週六有機會破紀錄以16勝0敗之姿封王，但前活塞名將們談到這支當今最會贏球的勁旅，都認為一定能夠擊敗勇士。
前活塞名將漢米爾頓（Richard Hamilton）、R.華勒斯（Rasheed Wallace）最近受邀上CBS Sports的節目，2人談到2003-04年的活塞冠軍陣容，都認為當時的陣容能夠擊敗擁有杜蘭特與柯瑞的勇士。
漢米爾頓說：「我想我們會用7場擊敗他們，我們比較高大，防守上還可以做出各種轉換，還有絕佳的防守球員雙華勒斯（Rasheed Wallace、Ben Wallace），並不只是會蓋火鍋，而是能夠限制對手得分。」華勒斯則說：「我們會贏，用防守擊敗他們，而我們當時的防守已再也沒有球隊能辦到了。」
活塞在2004年靠著先發五虎R.華勒斯、B.華勒斯、普林斯（Tayshaun Prince）、畢勒普斯（Chauncey Billups）的堅強防守擊敗組成F4的湖人，在外界不看好的情況下奪總冠軍，鐵血防守戰術至今仍讓許多球迷回味。
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