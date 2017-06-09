NBA》勇士40秒驚天逆轉秀 收視率飆破紀錄
2017/06/09 10:36
勇士昨天逆轉勝，收視率創下新高。（歐新社）
〔體育中心／綜合報導〕儘管騎士、勇士連3年爭奪總冠軍，但電視收視率卻創新高，根據美國尼爾森公司調查，第3戰的收視率要比去年成長22％，約有2050萬人收看。
勇士昨天以118：113險勝，這是系列賽雙方最接近的一場比賽，尼爾森指出，這是美國廣播公司（ABC）轉播NBA以來，最多人收看的總冠軍第3戰。
而今年系列賽的平均收視率也比去年成長11％，平均2000萬人收看，不但是3年來最高紀錄，也超越1998年喬丹拿下最後一個總冠軍的收視率。
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