NBA》格林自爆：去年總冠一輸就打電話給杜蘭特
2017/06/09 10:52
格林自爆去年一輸球就打電話給杜蘭特。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕杜蘭特昨天在最後40秒投進逆轉三分球，扮演勇士贏球最大功臣，然而格林今天自爆，早在去年總冠軍輸球後，就馬上打電話給杜蘭特盼他加盟。
格林表示，去年總冠軍第7戰輸球後，他在勇士的停車場打電話給總經理Bob Myers要他簽下杜蘭特，也撥了一通電話給杜蘭特遊說他加盟。
格林說：「如果我們贏了總冠軍，我想99％機率我們得不到他，我相信挫敗中還是有光明面。」
最後勇士在去年夏天開出2年5430萬美元簽下杜蘭特，勇士四巨頭正式誕生，而目前他們只差1勝即可奪冠，顯示這項補強是勇士去年最成功的決定。
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