Your browser does not support iframes.

〔體育中心/綜合報導〕老虎25歲小將卡斯泰拉諾斯(Nick Castellanos)昨天在8局回休息室怒砸頭盔,未料頭盔反彈砸到看板球星卡布雷拉(Miguel Cabrera),所幸並無大礙,最後老虎以4:0贏球。

卡斯泰拉諾斯8局下半被更換代跑,回休息室怒甩頭盔。總教練阿斯瑪斯(Brad Ausmus)表示,卡斯泰拉諾斯想繼續跑壘,所以感到沮喪,不過頂替的羅邁(Austin Romine)是球隊最好的跑者,必須要做出這個決定。