MLB》光芒秀小聯盟級守備 安打差點變場內全壘打（影音）

〔體育中心/綜合報導〕光芒今在主場迎戰白襪,守備上卻發生一次相當罕見的失誤,差點讓賈西亞(Willy Garcia)的二壘打變成另類場內全壘打。

3局上賈西亞面對先發投手歐多里齊(Jake Odorizzi)敲出右外野落點巧妙的安打站上二壘,但外野手基爾梅爾(Kevin Kiermaier)回傳球後卻造成內野守備大亂,先是發生漏接讓賈西亞上三壘,傳三壘時又暴傳,所幸賈西亞回本壘時仍遭左外野手布荷斯(Peter Bourjos)的雷射肩封殺,讓先發的歐多里齊心情大洗三溫暖。

不過這次守備瑕疵並未影響戰果,光芒仍以7:5擊敗白襪,喜迎2連勝。

At the end of the day, he’s still out. pic.twitter.com/Q9Thm67dTE