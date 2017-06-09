MLB》光芒秀小聯盟級守備 安打差點變場內全壘打（影音）
2017/06/09 11:14
〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場迎戰白襪，守備上卻發生一次相當罕見的失誤，差點讓賈西亞（Willy Garcia）的二壘打變成另類場內全壘打。
3局上賈西亞面對先發投手歐多里齊（Jake Odorizzi）敲出右外野落點巧妙的安打站上二壘，但外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）回傳球後卻造成內野守備大亂，先是發生漏接讓賈西亞上三壘，傳三壘時又暴傳，所幸賈西亞回本壘時仍遭左外野手布荷斯（Peter Bourjos）的雷射肩封殺，讓先發的歐多里齊心情大洗三溫暖。
不過這次守備瑕疵並未影響戰果，光芒仍以7：5擊敗白襪，喜迎2連勝。
At the end of the day, he’s still out. pic.twitter.com/Q9Thm67dTE— MLB （@MLB） 2017年6月9日
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