MLB》光芒秀小聯盟級守備 安打差點變場內全壘打（影音）

〔體育中心／綜合報導〕光芒今在主場迎戰白襪，守備上卻發生一次相當罕見的失誤，差點讓賈西亞（Willy Garcia）的二壘打變成另類場內全壘打。

3局上賈西亞面對先發投手歐多里齊（Jake Odorizzi）敲出右外野落點巧妙的安打站上二壘，但外野手基爾梅爾（Kevin Kiermaier）回傳球後卻造成內野守備大亂，先是發生漏接讓賈西亞上三壘，傳三壘時又暴傳，所幸賈西亞回本壘時仍遭左外野手布荷斯（Peter Bourjos）的雷射肩封殺，讓先發的歐多里齊心情大洗三溫暖。

不過這次守備瑕疵並未影響戰果，光芒仍以7：5擊敗白襪，喜迎2連勝。

At the end of the day, he’s still out. pic.twitter.com/Q9Thm67dTE — MLB （@MLB） 2017年6月9日