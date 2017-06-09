MLB》怪力有夠驚人 哈波將小白球打破（影音）
2017/06/09 11:23
哈波怪力驚人。（美聯社）
〔體育中心／綜合報導〕「強打少年」哈波的怪力有多恐怖？今天轉播鏡頭捕捉到他在打擊時竟將小白球的球皮打破，引起許多球迷討論。
影片中哈波的揮棒相當猛烈，雖然未能掌握住這球，但他卻讓小白球「破皮」，令許多球迷直呼「小白球好可憐」、「這力量太恐怖了吧」，也有球迷只看到哈波甩棒後的飄逸秀髮，直說「頭髮又飛起來了啦！」
此役哈波單場4支3帶有1分打點，幫助國民以6：1在主場擊敗金鶯。
#HairFlip. Ball rip. pic.twitter.com/D24c8TNWQF— MLB （@MLB） 2017年6月9日
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