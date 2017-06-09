NBA》就是這一球 裁判報告說騎士本有逆轉可能（影音）
2017/06/09 11:57
〔體育中心／綜合報導〕騎士昨遭勇士逆轉勝，但NBA官方今天公佈的裁判報告指出，在最後2分鐘騎士應該還有罰球機會，若吹判改變或許將不至於落入0-3絕境。
今天公佈的裁判報告指出，在昨天最後4.1秒杜蘭特於三分線外防守洛夫時應該要被吹犯規，當時洛夫急忙將球投出，並向裁判示意自己遭犯規。
裁判報告今天出爐後證明洛夫所言不假，當時若吹判杜蘭特犯規，騎士將獲得3次罰球機會，但當時勇士已領先5分，對戰局的改變並無太大幫助。
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