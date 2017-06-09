法網》生涯唯一大滿貫在法網 伊凡諾維琪正式退休 （影音）

〔體育中心／綜合報導〕2017年法網女單進入4強賽，昨天（8日）更是塞爾維亞美女伊凡諾維琪（Ana Ivanovic）的退休典禮，伊凡諾維琪在曾經奪冠的場地上，接受眾人的掌聲與致意。

20歲的拉脫維亞選手歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko）苦戰三盤擊敗瑞士選手巴辛絲姬（Timea Bacsinszky），比賽結束後，伊凡諾維琪的退休典禮開始。伊凡諾維琪身穿白裙亮相，大會也播放伊凡諾維琪2008年法網奪冠紀念影片，當年她在決賽以6：4、6：3擊敗俄羅斯名將莎芬娜（Dinara Safina），成為塞爾維亞首位女單冠軍與球后。

伊凡諾維琪接受採訪時表示：「宣布退休半年了，我並不後悔，也很享受退休後的生活，有時間多看看這個世界。我當然懷念在場上追逐勝利的感覺，我從網球中得到很多，再回到這裡真是百感交集。我小時候看到莎莉絲（Monica Seles）打球，就激勵自己學網球，遺憾的是沒有和她同場較量過，希望我的故事也能激勵很多人從事網球運動。」

伊凡諾維琪的丈夫、德國足球名將「小豬」舒維辛泰格（Bastian Schweinsteiger）也在推特上留言：「我最愛的網球傳奇在法網女單4強賽之間向大家告別。很遺憾不能到場陪你，你生涯中贏得的成就太不可思議了。」

伊凡諾維琪以一襲白色洋裝亮相。（取自推特）

伊凡諾維琪與舒維辛泰格。（取自推特）