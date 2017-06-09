日職》戰績比巨人還爛 養樂多吉祥物苦中作樂（影音）
2017/06/09 11:54
〔體育中心／綜合報導〕巨人隊苦吞13連敗成為日本球界焦點，但其實另外一支東京球隊養樂多近15戰近況更慘，僅1勝1和13敗。一片低迷情況下，陣中人氣吉祥物燕九郎找到方法苦中作樂。
在這段敗多勝少的期間，最倒楣的莫過於6日對軟銀的比賽，10局下、2出局、三壘有人被柳田悠岐擊出軟弱滾地球，養樂多野手等球滾出界外，結果球仍停在邊線前形成「再見鳥安」，錯失止敗契機。
再見鳥安。（取自太平洋聯盟TV）
後來燕九郎將這幕拿來當梗，在比賽前於同樣位置重新模擬，最後用腳將球踢出界，並高舉雙手為自己喝采，讓不少球迷直呼太可愛。不過養樂多昨仍以0：15被軟銀屠殺，系列賽3戰遭橫掃，今將對上洋聯爐主羅德。
軟銀再見鳥安：
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