MLB》天生剋星！桑契斯生涯打爆紅襪9億強投（影音）

〔體育中心/綜合報導〕世仇基襪大戰今天進行系列賽最後一場,紅襪推出強投普萊斯(David Price)先發,但最開心的莫過於洋基當家捕手桑契斯(Gary Sanchez),因為自從他上大聯盟以來就對普萊斯打得相當順手,今天果然又對他敲出2發特大號全壘打,扮演致勝功臣。

桑契斯先在3局下對普萊斯轟出左外野421英呎的三分砲,5局又敲出右外野412英呎的兩分砲,連2轟都對普萊斯造成重傷害。

普萊斯本季年薪達3000萬美元(約新台幣9億),與桑契斯的55萬美元天差地遠,不過這並不影響桑契斯吃定普萊斯的事實,自桑契斯上大聯盟以來,生涯對普萊斯的打擊成績為7支4、9分打點,值得注意的是,這4支都是全壘打,普萊斯的球路似乎相當合乎桑契斯胃口。

終場洋基以9:1大勝紅襪,桑契斯單場4支2都是全壘打包辦5分打點,普萊斯投5局失6分苦吞本季首敗。

桑契斯今天第1轟

You can’t put it there to @ElGarySanchez. #Crushed pic.twitter.com/wj5Hir4nVj