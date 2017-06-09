MLB》艾圖維2分砲 太空人9局拿5分力克皇家

艾圖維（左）與麥肯（右）擊掌。（USA Today）

〔體育中心／綜合報導〕太空人二壘手艾圖維（Jose Altuve）在9局上敲出超前2分全壘打，幫助球隊打破僵局，終場以6：1擊敗皇家。

6局上，太空人靠青木宣親與瑞迪克（Josh Reddick）連續安打攻佔一、三壘，接著皇家先發海默爾（Jason Hammel）出現暴投，太空人兵不血刃拿下1分。海默爾主投7局被敲4安打就只失1分，最後無關勝敗。「他表現太好了，」皇家總教練尤斯特（Ned Yost）說，「7局都投得很強勢，尤其是直球。」

太空人麥卡勒（Lance McCullers Jr.）主投6.1局無安打，直到肯恩（Lorenzo Cain）敲出三壘安打才破功。摩斯塔卡司（Mike Moustakas）接在肯恩之後敲安打，為皇家追平為1：1。

9局上，瑞迪克面對登板後援的賀雷拉（Kelvin Herrera）選到四壞球保送，艾圖維隨後敲出2分打點全壘打。柯瑞亞（Carlos Correa）趁勝追擊敲出三壘安打，麥肯（Brian McCann）高飛犧牲打再送回1分，太空人取得4：1領先。

皇家換上彼得（Peter Moylan）之後，古利爾（Yulieski Gurriel）敲出二壘安打，柏格曼（Alex Bregman）選到保送，馬里斯尼克（Jake Marisnick）敲2分打點安打，太空人領先來到5分，最後拿下比賽勝利。

海默爾。（USA Today）