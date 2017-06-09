NBA》杜蘭特多具宰制力？關鍵數據抗衡騎士3巨頭
2017/06/09 12:41
杜蘭特在第四節的得分總合僅輸騎士三巨頭1分。（法新社）
〔體育中心／綜合報導〕勇士總冠軍賽以3：0絕對領先騎士，ESPN透過戰力指數（BPI）預測勇士奪冠率超過99%。假如真的如願奪冠，杜蘭特（Kevin Durant）非常有機會拿下冠軍戰最有價值球員（FMVP）。
究竟杜蘭特在本屆總冠軍賽扮演多關鍵的角色？ESPN顯示，前3戰第四節中，杜蘭特總計15投10中，攻下31分，而騎士三巨頭詹姆斯、厄文與洛夫合計31投12中，只有32分。昨天最後45秒，杜蘭特更砍進超前三分球，將騎士逼到絕境。
ESPN指出，勇士明天第4戰贏球機率高達63%，第5戰32%，第6戰才封王機率是3%，第7戰2%，至於騎士要打到第7戰並奪冠機率小於1%。
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