LPGA》宏利金控女子菁英賽 彼德森李美香並列領先
2017/06/09 12:48
挪威名將彼德森。（美聯社）
〔記者趙新天／綜合報導］美國LPGA巡迴賽本週在加拿大舉行宏利金控女子菁英賽，今天第1回合打完，挪威名將彼德森與南韓李美香都打出64桿，暫時並列領先。
總獎金170萬美元（約台幣5149萬元）的宏利金控女子菁英賽，在安大略省開賽，李美香今天打下1個老鷹、6個博蒂，無柏忌的完美演出，她只花了26次推桿。
去年她在這場比賽以1桿之差惜敗，今年重返加拿大有了好的開始。來到加拿大這場比賽之前，李美香出賽8場，有5場遭到淘汰。她表示，今年場地比較軟，打起來感覺總距離變長了，希望第2回合也能再打出低於標準桿8桿。
36歲的彼德森兩年前曾在這場比賽封后，贏得生涯第15次LPGA冠軍，但這兩年沒能舉起冠軍盃，本週看來有點機會，兩年前她的奪冠桿數是低於標準桿22桿，今年一開始就打出64桿，至少要打出當年水準才有贏面。
台灣選手龔怡萍第1回合打下5個博蒂、3個柏忌，70桿作收，並列39名。程思嘉今天花了77桿。
相關新聞
- 高爾夫》錢珮芸順利取得美國女子公開賽參賽資格
- 高爾夫》程式計算有誤 高寶璟可以多當一週球后
- 高球》老虎伍茲遭逮捕 美名將：他需要大家幫忙
- 高爾夫》嗑藥駕車遭逮捕 老虎伍茲：負起全責絕不再犯
- 高球》蔡佩穎苦吞雙柏忌 與首冠擦身而過
推薦新聞
-
今日MLB戰績2017/06/09 14:47
-
NBA》1％的可能 詹皇力拚史上最大逆轉秀2017/06/09 14:10
-
MLB》交不到女友 前洋基球員索性改名「單身漢」2017/06/09 13:39
-
MLB》天生剋星！桑契斯生涯打爆紅襪9億強投（影音）2017/06/09 12:23
-
NBA》就是這一球 裁判報告說騎士本有逆轉可能（影音）2017/06/09 11:57