LPGA》宏利金控女子菁英賽 彼德森李美香並列領先

挪威名將彼德森。（美聯社）

〔記者趙新天／綜合報導］美國LPGA巡迴賽本週在加拿大舉行宏利金控女子菁英賽，今天第1回合打完，挪威名將彼德森與南韓李美香都打出64桿，暫時並列領先。

總獎金170萬美元（約台幣5149萬元）的宏利金控女子菁英賽，在安大略省開賽，李美香今天打下1個老鷹、6個博蒂，無柏忌的完美演出，她只花了26次推桿。

去年她在這場比賽以1桿之差惜敗，今年重返加拿大有了好的開始。來到加拿大這場比賽之前，李美香出賽8場，有5場遭到淘汰。她表示，今年場地比較軟，打起來感覺總距離變長了，希望第2回合也能再打出低於標準桿8桿。

36歲的彼德森兩年前曾在這場比賽封后，贏得生涯第15次LPGA冠軍，但這兩年沒能舉起冠軍盃，本週看來有點機會，兩年前她的奪冠桿數是低於標準桿22桿，今年一開始就打出64桿，至少要打出當年水準才有贏面。

台灣選手龔怡萍第1回合打下5個博蒂、3個柏忌，70桿作收，並列39名。程思嘉今天花了77桿。