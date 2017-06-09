MLB》交不到女友 前洋基球員索性改名「單身漢」

萊魯克斯改名叫單身漢。（USA Today Sports）

〔體育中心／綜合報導〕33歲的前大聯盟投手萊魯克斯（Chris Leroux）最近將自己的名字改成「加拿大單身漢」（The Bachelor Canada），盼能藉此帶來好運獲得姻緣。

也許是因為太過寂寞，萊魯克斯最近將名字改成加拿大單身漢，他說：「我必須老實說，遇到女人對我來說不難，但我想趕緊遇到我的真命天女。」

萊魯克斯效力過馬林魚、海盜、洋基等隊，他在大聯盟6年留下1勝3敗、防禦率6.03的成績。