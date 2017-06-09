MLB》沒穿褲子！裸臀男大鬧巨人、釀酒人之戰（影音）
2017/06/09 13:43
〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天發生球迷鬧場事件，在巨人出戰釀酒人的比賽中，一名男子突然脫褲衝進球場抗議，遭到地主釀酒人維安人員迅速壓制，最後被帶出球場。
該名男子衝進場時只穿上衣與一雙襪子，奔跑時還面帶微笑，現場球迷也紛紛拿起手機錄影，記錄著場上難得的景象。
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