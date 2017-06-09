NBA》1％的可能 詹皇力拚史上最大逆轉秀

騎士下一戰必須全力求勝。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士昨天逆轉勝搶下聽牌的絕對優勢，ESPN計算出勇士封王以及騎士逆轉的機率，數據顯示騎士要上演逆轉雖不無可能，但仍需盼望奇蹟降臨。

據ESPN的BPI預測系統指出，勇士封王的機率已達99％，且在主場奪冠的可能性最高有85％，在第4戰橫掃騎士的可能性也達63％，而騎士只剩最後1％的逆轉可能，下一戰必須拿出絕佳狀態做最後一博。