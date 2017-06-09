NBA》杜蘭特降薪？ 經紀人：待在勇士錢並不重要

杜蘭特。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕勇士總冠軍賽以3：0領先，再一勝就能封王，而外界早已將目光焦點放到2週之後的選秀會，以及7月的自由球員市場。對勇士來說，今夏當務之急就是同時留住柯瑞（Stephen Curry）與杜蘭特（Kevin Durant）。先前有報導指出，杜蘭特願意為了勇士主動降薪，經紀人今天也出面證實這則消息。

杜蘭特的經紀人克萊曼（Rich Kleiman）接受美媒《The Vertical》採訪時表示：「我們在去年夏天跟勇士談加盟的時候從來不提錢，也沒有拿別隊的報價來跟勇士比較。等到今年夏天跟勇士談判，錢依然不會是問題。」

勇士總管麥爾斯（Bob Myers）去年夏天也對杜蘭特說出實話，勇士沒有杜蘭特也能夠奪冠，杜蘭特沒有勇士或許也可以跟另一支球隊奪冠，但想像一下聯手會是什麼樣子。現在，他們的想像都付諸實現了。

今年夏天對杜蘭特來說，情況跟去年一樣：如果放眼在奪冠、建立王朝，待在勇士隊的年薪有多少並不重要。

杜蘭特（左）、柯瑞（右）。（資料照，USA Today）