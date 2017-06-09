法網》哈勒普來勢洶洶 預約女單首冠及世界球后

哈勒普（美聯社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕法國網球公開賽女單決戰週六登場，羅馬尼亞第3種子哈勒普（Simona Halep）後勁十足，4強歷經3盤苦戰，終挾6：4、3：6、6：3氣走了人高手長的捷克第2種子「刺青妹」普莉絲可娃（Karolina Pliskova），繼2014年再闖紅土大滿貫壓軸秀，她被看好台灣時間明晚強壓拉脫維亞黑馬歐絲塔潘珂（Jelena Ostapenko），笑捧生涯首座四大賽金盃，同時一舉登上世界球后寶座！

芳齡25的哈勒普企圖心十足，還曾因上圍過於豐滿妨礙擊球，不惜動手術縮胸而聞名。3年前法網決賽，她3盤不敵俄國名將莎拉波娃（Maria Sharapova）而屈居亞軍，如今再度問鼎金盃，由於非種子對手不論經驗和排名都天差地遠，目前世界女單排名第4的哈勒普大有機會順勢攻頂圓夢，志在必得的她也坦承開心，但不會過於興奮，「這次感覺完全不同，感覺自己更加成熟，尤其臨場經驗和抗壓性，希望順利拿下最後一場比賽。」

反觀6月8日才剛滿20歲的歐絲塔潘珂，過往生涯大滿貫單打最佳成績，僅於今年初澳網第3輪（32強），如今法網紅土扮演「種子殺手」，一路爆冷榮膺史上首闖決賽的拉脫維亞女將，不論最後能否再創驚喜，這位年輕新秀都已是大贏家。