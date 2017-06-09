2017年最賺運動員 詹皇26億僅排第2名

2017/06/09 14:42

詹姆斯。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國富比士公布2017年最賺運動員，騎士隊詹姆斯（LeBron James）的年薪與廣告收入合計8620萬美元（約26億台幣）僅排第2，足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）則以9300萬美元（約28億台幣）稱霸。

今年百大最賺運動員中，有32名NBA球員，棒球則有22人，以克蕭（Clayton Kershaw）的3330萬美元排28名最高；另有美式足球15人、足球9人、網球9人、賽車5人、高爾夫5人與拳擊3人等等。

2017年最賺運動員前10名

1.C羅（足球） 9300萬
2.詹姆斯（籃球） 8620萬
3.梅西（足球） 8000萬
4.費德爾（網球） 6400萬
5.杜蘭特（籃球） 6060萬
6.麥克羅伊（高爾夫） 5000萬
6.Andrew Luck（美足） 5000萬
8.柯瑞（籃球） 4730萬
9.哈登（籃球） 4660萬
10.漢米爾頓（賽車） 4600萬

C羅是2017年賺最多的運動員。（路透）

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