標槍》鄭兆村、黃士峰 日本大學田徑公開賽包辦金銅
2017/06/09 15:18
標槍選手鄭兆村在日本大學田徑公開賽摘金。（Tetsuji Ikegawa提供）
〔記者林宗偉／綜合報導〕備戰8月台北世大運，台灣標槍雙俠鄭兆村、黃士峰今在日本大學田徑公開賽小試身手，兩人各自擲出79公尺42、77公尺33，包辦金、銅牌。
鄭兆村今年狀況佳，4月初才在大專田徑錦標賽以84公尺77，改寫黃士峰去年世界挑戰賽川崎站締造的全國紀錄83公尺82，相隔不到1個月，他又在亞洲田徑大奬賽第二站嘉興站，擲出86公尺92立下新里程碑。
這對良性競爭的標槍雙俠，目前還未正式進入調整階段，此次日本行主要在適應比賽節奏，鄭兆村前5次試擲，最佳成績都只有74公尺左右，想不到最後一擲出現驚喜，以79公尺42力壓地主選手小南拓人的79公尺17，勇奪金牌。
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